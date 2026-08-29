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Весам в сентябре не стоит болтать лишнего: особенно там, где дело касается денег и личной жизни

Весам в сентябре не стоит болтать лишнего: особенно там, где дело касается денег и личной жизни

В сентябре 2026 года представителям знака Весы предстоит балансировать на грани видимого и скрытого. Звезды советуют направить внимание на детали, которые ускользают от посторонних глаз, а внутренний голос станет сильным навигатором в мире деловых интриг и личных переживаний.

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