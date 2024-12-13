Обломки БПЛА упали на частный дом на Кубани

Обломки БПЛА упали на частный дом на КубаниУкраина атаковала Краснодарский край этой ночью. О беспилотной опасности в Красноармейском районе, о хлопках, которые слышали кубанцы, и прочей информации по дронам мы рассказали ранее.
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