Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Работают системы ПВО: воздушную опасность объявили в Костромской области

Работают системы ПВО: воздушную опасность объявили в Костромской области

В Костромской области ввели воздушную опасность, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромичам напоминают о правилах: — отойдите дальше от окон, — переместитесь в центральную часть здания, если это возможно, избегайте открытой местности.

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