Работают системы ПВО: воздушную опасность объявили в Костромской области

В Костромской области ввели воздушную опасность, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромичам напоминают о правилах: — отойдите дальше от окон, — переместитесь в центральную часть здания, если это возможно, избегайте открытой местности.
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