Собянин: Москва расширяет поддержку пищевой промышленности

Москва создает условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций. Сергей Собянин сообщил, что предприятия могут получать компенсацию до 50 процентов ключевой ставки по инвестиционным кредитам, возмещение лизинговых платежей и льготные займы до 300 миллионов рублей по ставке до шести процентов годовых.