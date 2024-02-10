Байден заявил на пресс-конференции: мой интеллект в порядке

Спецпрокурор признал американского лидера «стариком с провалами в памяти» Глава администрации США Джо Байден назвал лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики после заверений об отсутствии жалоб на остроту ума и память.
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