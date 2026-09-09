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Царьград

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ФАС выявила завышение цен на буксировку в порту Певек

ФАС выявила завышение цен на буксировку в порту Певек

ФАС заявила о недопустимости завышения цен на стратегических объектах Арктики. ООО "Техинвест" признано нарушившим антимонопольное законодательство, завысив стоимость буксировки в порту Певек более чем вдвое с августа 2025 года.

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