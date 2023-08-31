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US Open. 2-й круг. Рублев сыграет с Монфисом, Медведев – с О’Коннеллом, Маррей – с Димитровым, Алькарас встретится с Харрисом

Даниил Медведев встретится с Кристофером О’Коннеллом, Карлос Алькарас – с Ллойдом Харрисом. Сетка здесь.

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