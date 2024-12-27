В Великобритании испытали самое дешевое оружие против роя дронов RFDEW Демонстрационный образец RFDEW на грузовикеСистема RFDEW (Radio Frequency Directed Energy Weapon - Радиочастотное направленное энергетическое оружие) способна нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с практически мгновенным эффектом и ориентировочной стоимостью 10 пенсов за выстрел, что является экономически эффективным дополнением к традиционным системам ПВО на.