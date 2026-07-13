Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027–2029 годах

МОСКВА, 13 июля, ФедералПресс. Представитель первой пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти вынесут предложение о реструктуризации долгов регионов на рассмотрение главы государства Владимира Путина.
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