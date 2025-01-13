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Максимум – раскладной стул: Аналитики Euractiv дали Евросоюзу собственный прогноз по Украине

Максимум – раскладной стул: Аналитики Euractiv дали Евросоюзу собственный прогноз по Украине

Аналитики издания Euractiv дали Евросоюзу собственный прогноз по Украине. Они полагают, что Европа хочет "втиснуться" в мирный процесс, который затеял избранный президент США Дональд Трамп.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
О чем Зеля кокоин будет беседовать? Он никто и звать его никак.
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19 час.

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