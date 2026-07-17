Подозреваемый в убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, полковник Главного управления разведки МО Украины Виталий Жикович и его руководство воровали деньги, выделенные на подготовку заведомо провальных терактов в России.
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