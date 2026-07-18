Герасимов: ВС РФ завершают освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого

Наступающие в районе Доброполья российские подразделения заканчивают выбивать боевиков ВСУ из поселков Шевченко, Красноярское и Светлое, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки войск «Запад».
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