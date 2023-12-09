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Цели достигнуты: ВС России нанесли удар по местам производства украинских "Градов" — Минобороны

Цели достигнуты: ВС России нанесли удар по местам производства украинских "Градов" — Минобороны

Как отметили в Минобороны, точные удары были нанесены также по местам, где изготавливаются РСЗО "Ольха" и ракеты "Гром"Минобороны России на брифинге сообщили о групповом ударе оружием по местам, где производятся украинские боеприпасы.

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