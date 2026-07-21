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«Теперь можно шутить, что третий раз на счастье?»: Аня Руднева вышла замуж в третий раз и с юмором прокомментировала событие

Звезда группы «Ранетки» Аня Руднева вышла замуж в третий раз. Свадьба состоялась ещё 18 июля, однако поделиться радостной новостью с поклонниками артистка решила только сейчас.

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