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Закон и Порядок

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  • Варюша Подруга
    МОЛОДЕЦ  !!!!Антисемитский ска...
  • ВераВерная
    А этот Belarus1937 из палаты№6 вещает? Шёл бы, убогий, прилёг...желательно на рельсы.Победа не за гора...
  • Галина Чужая
    Дурдом какой-то   -  в светском государстве в   правительстве  возвеличивают одну религию над всеми другими. И вообще...Антисемитский ска...

Побег советницы президента США в Россию: "Я боюсь за свою жизнь"

Побег советницы президента США в Россию: "Я боюсь за свою жизнь"

Женщина, которую на Западе называют "леди, которая остановила холодную войну", и "единственной, кого целовали и Рейган, и Путин"… Бывшая советница американского президента Рональда Рейгана, узнавшего от неё известную русскую поговорку "Доверяй, но проверяй"… А ещё та, кто сегодня называет нынешнего лидера США Джо Байдена болваном и просит убежища в России.

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