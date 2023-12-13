Побег советницы президента США в Россию: "Я боюсь за свою жизнь"

Женщина, которую на Западе называют "леди, которая остановила холодную войну", и "единственной, кого целовали и Рейган, и Путин"… Бывшая советница американского президента Рональда Рейгана, узнавшего от неё известную русскую поговорку "Доверяй, но проверяй"… А ещё та, кто сегодня называет нынешнего лидера США Джо Байдена болваном и просит убежища в России.