Власти ФРГ одобрили проект по производству ядерного топлива с «Росатомом»

Власти федеральной земли Нижней Саксонии одобрили расширение завода Advanced Nuclear Fuels GmbH в Лингене для производства российских типов тепловыделяющих сборок по технологиям компании «ТВЭЛ» (Росатом).
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