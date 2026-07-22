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ДумаТВ

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Власти ФРГ одобрили проект по производству ядерного топлива с «Росатомом»

Власти федеральной земли Нижней Саксонии одобрили расширение завода Advanced Nuclear Fuels GmbH в Лингене для производства российских типов тепловыделяющих сборок по технологиям компании «ТВЭЛ» (Росатом).

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