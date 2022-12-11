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Гурьянов забросил 2-ю шайбу в сезоне в игре против «Детройта», прервав серию из 10 матчей без голов

Гурьянов забросил 2-ю шайбу в сезоне в игре против «Детройта», прервав серию из 10 матчей без голов

Денис Гурьянов забросил 2-ю шайбу в сезоне в игре с «Детройтом». Форвард внес вклад в победу «Далласа» над «Ред Уингс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

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