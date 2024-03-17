НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Фанаты «Атлетико» сожгли футболку с фамилией Феликса на его табличке возле «Метрополитано» и скандировали «сукин сын». «Барса» арендовала Жоау у мадридцев

Фанаты «Атлетико» сожгли футболку с фамилией Феликса на его табличке возле «Метрополитано» и скандировали «сукин сын». «Барса» арендовала Жоау у мадридцев

Перед началом матча 29-го тура Ла Лиги группа фанатов «Атлетико» подожгла футболку клуба с номером и фамилией Феликса, выступающего за «блауграну» на правах аренды, и бросила на табличку с именем полузащитника возле «Метрополитано».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх