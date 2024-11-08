Морпех США Берлетик: Трамп хочет мира на Украине для противостояния с Китаем

Главная причина, по которой победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп скептически относится к стратегии Вашингтона по Украине, состоит в более насущной для Соединенных Штатов необходимости противостояния с Китаем.
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