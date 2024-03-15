По народному календарю 15 марта отмечается день Федота Ветроноса. В старину его связывали с началом ветреной и холодной погоды.
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По народному календарю 15 марта отмечается день Федота Ветроноса. В старину его связывали с началом ветреной и холодной погоды.