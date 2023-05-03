«Даллас» отыгрался с 2:4 в 3-м периоде 1-го матча серии с «Сиэтлом», но уступил в овертайме. Павелски сделал покер

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«Кракен» одержал победу над «Старс» (5:4 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0). Первый период завершился со счетом 4:2 в пользу «Сиэтла».