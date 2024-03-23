Тото Вольфф: «Никаких оправданий быть не может. Как бы мне ни было неприятно говорить это уже долгое время, мы просто продолжаем работать»

Руководитель «Мерседеса» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, которая прошла не лучшим образом для команды: Джордж Расселл стал седьмым, в то время как Льюис Хэмилтон не прошел в третий сегмент – завтра семикратный чемпион стартует 11-м.
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