Итоги года (2023). Европа

АМ

Алиса Майская

Нет у нас прямых выборов, (сколько уже можно об этом говорить?) Никто у нас канцлера не выбирает, его назначают в США и так с 1946-го года. И хорошо жили не потому, что "халява", а потому, что те же Штаты серьезно инвестировали в промышленность ФРГ, (правда, в долг), а долг, как известно, платежом красен. Германия - банкрот уже давно, (все деньги ФРГ хранятся в Штатах и Германию не допускают даже к инспекции "своего" запаса). Так что, не надо. Немцы вкалывают, как никто, живут только работой, только платят им за это все меньше и меньше, а на пенсии уже давно прожить невозможно даже скромно. Какое голосование, какие выборы?