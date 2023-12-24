Политика как он...
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Политика как она есть

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Итоги года (2023). Европа

После небольшого перерыва продолжаем. Теперь про Европу.На самом деле такой единой сущности нет, и чем дальше, тем больше – Европа расползается по частным квартирам, где каждый сам за себя (и это в общем-то хорошо).

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Из-за того как сама Европа взаимодействует с Россией да и  со всем остальм миром, всё происходящее с ней самой вполне очевидно и легко предсказуемо... Ничего интересного.
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9 час.
Т
Тамара
Ребята, а мне вообще не жалко Гейропу. Всем им поделом, как у нас говорят. Должны были думать и выбирать правильного канцлера. Привыкли хорошо жить и богатеть нахаляву от России. Ленивые стали, &quot;зажирели&quot;.
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9 час.
АМ
Алиса Майская
Нет у нас прямых выборов, (сколько уже можно об этом говорить?) Никто у нас канцлера не выбирает, его назначают в США и так с 1946-го года. И хорошо жили не потому, что &quot;халява&quot;, а потому, что те же Штаты серьезно инвестировали в промышленность ФРГ, (правда, в долг), а долг, как известно, платежом красен. Германия - банкрот уже давно, (все деньги ФРГ хранятся в Штатах и Германию не допускают даже к инспекции &quot;своего&quot; запаса). Так что, не надо. Немцы вкалывают, как никто, живут только работой, только платят им за это все меньше и меньше, а на пенсии уже давно прожить невозможно даже скромно. Какое голосование, какие выборы?
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3 час.

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