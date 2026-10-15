«Ливерпуль» выиграл матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, разгромив австрийский «ЛАСК» со счётом 6:3 в Линце.
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