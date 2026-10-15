Специалисты самарского филиала «Т Плюс» встретились с жителями Октябрьского, Промышленного и Кировского районов, чтобы согласовать восстановление дворов после ремонта теплосетей на восьми участках.
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