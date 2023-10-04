Готовы бросить вызов своей логике, ответив на 12 простых загадок?

Хитрые загадки способны обмануть даже самых внимательных. А когда успешно разгадаешь хотя бы одну, тут же хочется услышать следующую, чтобы тоже дать правильный ответ и доказать, что с логикой всё в порядке.
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