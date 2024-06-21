Посол РФ на встрече в МИД Южной Кореи указал на неприемлемость шантажа

Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече с первым заместителем МИД Южной Кореи Ким Хон Гюном, рекомендовавшим Москве прекратить военное сотрудничество с КНДР, заявил о неприемлемости попыток шантажа и угроз в адрес России.