Посол РФ на встрече в МИД Южной Кореи указал на неприемлемость шантажа

Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече с первым заместителем МИД Южной Кореи Ким Хон Гюном, рекомендовавшим Москве прекратить военное сотрудничество с КНДР, заявил о неприемлемости попыток шантажа и угроз в адрес России.
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