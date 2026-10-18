Власти Ленинградской области выделят средства из резервных фондов региона и муниципалитетов для компенсации ущерба, нанесенного массированной атакой беспилотников 18 октября, в ходе которой в Ломоносовском районе пострадали более 50 автомобилей, а в нескольких районах повреждены жилые дома.
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