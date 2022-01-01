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Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников Адаптивной школы-интерната г. Омска с Новым годом

К воспитанникам Адаптивной школы-интерната № 5 накануне Нового года пришли сотрудники УМВД России по городу Омску и представители Совета Омского регионального отделения ветеранов-пенсионеров ОВД и ВВ России.

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