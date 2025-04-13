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Тимуру Иванову грозит новое уголовное дело из-за ремонта его особняка

Экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову может быть предъявлено очередное обвинение. Его знаменитый особняк, известный благодаря произведению «Мастер и Маргарита», могли ремонтировать за счет средств военного подрядчика, пишет Mash.

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