Мужчина вырыл на кухне яму глубиной 40 метров. Он искал золото, а потом внезапно исчез

ВераВерная

А куда этот придурок Хуан землю отваливал? С 13-этажный дом всё же нарыл))) А автор пусть сам свои видео с подробностями смотрит. На ночь. Может и ему повезёт увидеть, где в его доме золото зарыто. Тоже делом наконец займётся, копать начнёт, и прекратит всякую ересь тут печатать.