71-летний пенсионер вырыл шахту глубиной 40 метров. Бразилец копал прямо в кухне своего дома и прослыл не слишком адекватным — Хуан да Силва уверял, что ищет золото.
Мужчина вырыл на кухне яму глубиной 40 метров. Он искал золото, а потом внезапно исчез
Комментарии
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ВераВерная
А куда этот придурок Хуан землю отваливал? С 13-этажный дом всё же нарыл))) А автор пусть сам свои видео с подробностями смотрит. На ночь. Может и ему повезёт увидеть, где в его доме золото зарыто. Тоже делом наконец займётся, копать начнёт, и прекратит всякую ересь тут печатать.
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21 час.
ГА
Герман Арутюнов
Интересно не то, что он придурок. Это же какие возможности у человека. Ведь не бульдозером рыл, а наверное лопатой да киркой. А мы удивляемся пещерам Киевско печерской лавры...
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8 час.
Александр Почекунин
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57 мин.
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