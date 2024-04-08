Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Рвали и выжигали? Не помогло.Полицейские выяви...
  • ПавелЗзаварзин
    В России когда-нибудь закончится воровство? Давно пора принимать царские меры по борьбе со злом: рвать ноздри и кален...Полицейские выяви...
  • Татьяна Бутова
    Или косметологом.УМВД: лжепедагог ...

В РВСН завершилось командно-штабное учение с Иркутским ракетным соединением

В РВСН завершилось командно-штабное учение с Иркутским ракетным соединением

В общей сложности к учению привлекалось более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Командно-штабное учение с Иркутским ракетным соединением показало высокий уровень боевой подготовки соединения, а также профессионализм личного состава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх