В РВСН завершилось командно-штабное учение с Иркутским ракетным соединением

В общей сложности к учению привлекалось более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Командно-штабное учение с Иркутским ракетным соединением показало высокий уровень боевой подготовки соединения, а также профессионализм личного состава.
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