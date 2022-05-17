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В Чернобаевку прибыла гуманитарная помощь из России

В Чернобаевку прибыла гуманитарная помощь из России

Военнослужащие российской армии доставили в сельский совет Чернобаевки партию гуманитарной помощи. На представленном РИА Новости видео можно увидеть соки, молоко, консервированные овощи, мясные консервы, мешки с картофелем, капустой и луком.

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