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Аллегри о трансферах «Ювентуса»: «Они полезны, когда это необходимо. С глубиной состава у нас все в порядке»

Массимилиано Аллегри считает, что у «Ювентуса» нет необходимости подписывать новых игроков. – Новый состав руководства будет объявлен 18 января.

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