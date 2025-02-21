Запретила сыну ездить на мотоцикле: Анджелина Джоли устала от выходок Пакса Тьена

Сын актрисы нашел утешение в новом увлечении. Анджелина Джоли запретила сыну ездить на мотоцикле LEGION-MEDIAЭкс-супругуБрэда Питта — Анджелину Джоли давно тревожит поведение ее 21-летнего приемного сына Пакса Тьена.
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