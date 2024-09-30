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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Таисия Собинина: «Была возможность кататься с Мироновым за Казахстан. Мне не нравилась эта идея, а Илья вроде бы хотел»

– История такая. Мы прокатались с Ильей Мироновым сезон. Буквально за неделю до расставания к нам подходил Евгений Викторович [Плющенко], разговаривали по поводу возможности кататься за Казахстан.

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