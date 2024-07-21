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  • Юлия Юлия
    Сейчас в Рсссии всем девушкам нужно идти тренироваться по КЭМПО ММА. Вечером на улице стало небезопасно!Отправила кавказц...
  • венедиктплюхин
    ещё одна бездарь - дочка датаряна по имени лиза.Шахназаров назвал...
  • Владимир Нелюбин
    Молодец девочка...👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏Отправила кавказц...

Самый опасный итог саммита НАТО для России. Тревожное предупреждение политолога: "Враги могут натворить много бед"

Самый опасный итог саммита НАТО для России. Тревожное предупреждение политолога: "Враги могут натворить много бед"

Прозвучало тревожное предупреждение от политолога Андрея Перлы. Он обозначил самый опасный итог прошедшего саммита НАТО для России: "Враги могут натворить много бед".

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