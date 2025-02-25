За рулем
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За рулем

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Мощные моторы, полный привод, оцинковка — добротный внедорожник стартует в РФ

Компания Great Wall Motor объявила российские цены на обновленный полноприводный пикап GWM Poer. В прошлом году дореформенная модель стала в РФ самым популярным пикапом и, более того, самым популярным дизельным автомобилем.

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