Сергей ЕПолитика«Русские, помогите!». Почему Россия должна разнимать драки стран экс-СССР? Я иду по пепелищу, стараясь не наступать на острые обломки камней и осколки оплавленного битого стекла.Вернуться к статье1710НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ТихоновА мне почему-то их не жалко.. Ни киргизов с таджиками, ни туркменов, ни прочих армян с азербайджанцами... От слова "СОВСЕМ".. Их удельные князьки (впрочем, как и наш Ельцын) приложили (при поддержке тех самых "бедняков") все усилия, чтобы развалить СССР. Получили независимость - получили! Так почему теперь наши парни должны гибнуть во имя чьих-то амбиций? Воевать пойдут не сынки депутатов-сенаторов-чиновников, а простые русские парни! А я думаю, что ОДНА жизнь любого нашего солдата должна цениться намного дороже, чем все жизни тех, кто дорвался до независимости.иван шевченкоЯ на всех этих нацменов в армии насмотрелся (1983-85). Ни малейших иллюзий в их отношении не питаю. Нет у меня к ним ни сочувствия, ни жалости. После распада Союза начали резать русских, теперь режут друг друга. Автор, демагог хренов, давит на то, что все их беженцы побегут в Россию. Значит, надо заранее дать им понять, что ИХ беженцам в России будет ХУЖЕ, чем дома - ждут их голод, холод и смерть. Пускай помирают там, где родились. Их никто рожать не заставлял.Aнатолий РайковИ все считают земли своими,а не хотите ли вспомнить кто вы на самом деле до образования СССР и была ли своя республика в то время?Получил от России земли,статуса независимости и право называться республикой,страной.Так берегите то что вам дала Россия.Мать вашу.кормчийАлло,независимые, а как же " Чемодан , вокзал , Россия ! " ?кормчийAKAndrey KorolkevicЖили под рукой русских,было плохо?Теперь сама жизнь требует вернуться опять в Россию...иван шевченкоТолько КОМУ они тут нужны, спрашивается? Россия не резиновая...борис сторублевцева они часом не под нато уже легли???Виктор ГемановСамое тяжёлое дело - воспитание и перевоспитание людей, тем более, что у большинства из них развиты хватательно-наживательные качества. Не всеобщая справедливость, дружба и взаимопомощь являются мерилом и достоинством жизни людей, а их ретивость в присвоении чужого, не заработанного ими собственным трудом. Вот почему ОСТРО НЕОБХОДИМО прививать лучшие качества, следовательно - необходима соответствующая ИДЕОЛОГИЯ, о которой у нас, оказывается, нет даже упоминания в Конституции - Основном Законе нашей жизни!иван шевченкоКонституция - основной закон Вашей жизни? Приношу свои соболезнования...вячеслав костандовПотому что мы в ответе за тех, кого приручили! Это люди, говорящие на одном с нами языке, одной векторности. Им к Бидону обращаться? Чтобы у нас в подбрюшье наши "заклятые" друзья из США копошились? Это хорошо, что мы в авторитете и тех и у других, можем разрешить проблему, заложенную великим комбинатором геополитики, - не подумайте про Остапа Бендера Задунайского, - Владимира Ильича. Это он перетусовал колоду карт Средней Азии, создал невиданные народы из Одной только Персии создал три государства: Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан; Туркменистан, Киргизию и Казахстан поделил так, чтобы оставалась вечная зависимость территорий. Подарил Турции столько земель, что им в сказочном сне не снилось!иван шевченкоВячеслав, лично я никого не приручал, мне они и в хрен не упирались, дикари эти! Я вообще наблюдаю за войнушками что армян с азерами, что таджиков с киргизами - как за телевизионной трансляцией боксёрского матча между двумя неграми. При любом исходе боя абсолютно всё равно, кто там кого победит! Они ВСЕ до одного русским совсем НЕ друзья...Владимир Швечихинвсе мривет! что писать)) нечего, когда то был СССР, да были скажем анклавы, но все делалось, вроде нормально, ну и тогда в далекой прошлое)) я про Ферганскую долину, там что было ХАНСТВО, Кокандское, и честно, было хану и его кукерам, кому резать глотку, таждику, , кигригизу(узбеков тогда не было) но кому то, забунтовали, прибили, что? теперь воете, что, так или в СССР,или блядь ханство возрадите, и все,)) что не так?ВалентинаВсе закончится,как только мы опять воссоеденимся,но этого не дадут сделать их верхушка, которая придя к кормушке,уже никогда ее не отдаст.....Все зависит от народа,от их низов....А то ,что они умеют бунтовать,мы уже видели....Так почему же народу ихнему не потребовать референдума на воссодединение с Россией...? Хуже бы они не жили,а лучше и спокойнее..... А раз этого не происходит,то пусть и не жалуются.....иван шевченкоВалентина, вот только не надо тут такую крамолу разводить, насчёт "референдума на воссодединение с Россией (это цитата)! Россия сейчас платит пенсии и пособия цыганам-захребетникам, дармоедам-абхазам, натуральной уголовной шушере! А нам повысили возраст выхода на пенсию! Если сейчас присоединят этих диких чурок, нам нашу пенсию ВООБЩЕ отменят навсегда, трудно догадаться? Будут платить ИМ те деньги, что всю рабочую часть жизни взимали с НАС, неужели не понятно? Что цыгане, что абхазы, что чурки эти - они ни одного дня не платили в России ни налогов, ни взносов в ПФР, а наши деньги отдадут ИМ! Это понятно, надеюсь? "Хуже бы они не жили, а лучше и спокойнее"? Мне на их жизнь и покой наср@ть - и розами засыпать, ясно? Пусть хоть все сдохнут в одночасье, мне от того ни жарко, и ни холодно! Главное, чтобы дохли у себя, а в Россию к нам не лезли...Мухтар СугурбаевДа уж Иван, слов нет. Как был шовинистом, так и умрешь шовинистом.иван шевченкоА что, в "мухтарсугурбаевском" языке обращения на "Вы" нет? А Вы точно "Мухтар Сугурбаев"? Не какой-нибудь Моисей Кац? А то у Вас, как я вижу, типично еврейские методы ведения дискуссии. Когда нечего возразить, и нет аргументов против неудобного оппонента, евреи первым делом навешивают на собеседника какой-нибудь ярлык (неважно - шовиниста, антисемита), чтобы вынудить его оправдываться. Знаете, какой анекдот про Среднюю Азию мне лично нравится? "Русские колонизаторы-оккупанты злобно врывались в свободные кишлаки и махалли, а уходили, оставляя за собой разрушительный след в виде построенных там водопровода, канализации, школ, больниц и университетов"...Комментировать
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