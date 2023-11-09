РИА Новости: на Украине растет раскол между военным и гражданским руководством

Западные СМИ пишут, что на Украине наблюдается раскол между военным и гражданским руководством. Непосредственное противостояние идет между главой страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинских Вооруженных сил Валерием Залужным.
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