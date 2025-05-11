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Микель Артета: «Арсенал» хотел выиграть ЛЧ и верил, что сможет. Упустили слишком много моментов против «ПСЖ». У них был лучший вратарь мира»

Микель Артета: «Арсенал» хотел выиграть ЛЧ и верил, что сможет. Упустили слишком много моментов против «ПСЖ». У них был лучший вратарь мира»

«Мы хотели выиграть Лигу чемпионов и верили, что сможем.  Ночь среды – одна из самых грустных, но гордых за мое время во главе «Арсенала».

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