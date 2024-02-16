Группы украинских военных пытались выбраться с территории АКХЗ под покровом дыма и темноты, но вышли на собственные минные поля

Один из командиров 3-й штурмовой бригады ВСУ (бывший «Азов» - запрещённая в РФ террористическая группировка), комментируя слова генерала Тарнавского «о сложной, но контролируемой ситуации в Авдеевке», позволил себе, мягко говоря, не согласиться.