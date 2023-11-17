Daily Mail: Горсть орехов на завтрак снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Согласно проведенным исследованиям ученых из Немецкого центра исследований диабета, внесение изменений в свой ежедневный рацион и замена яйца на 25-28 грамм орехов может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти на целых 17%.
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