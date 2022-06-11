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Моська испугалась : Эстония устроила переполох после слов Путина

Моська испугалась : Эстония устроила переполох после слов Путина

МИД Эстонии вызвал посла России Липаева из-за слов Путина о походе Петра I на Нарву. «Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента Путина», — гласит сообщение эстонского ведомства.

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