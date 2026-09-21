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Владелец прогулочного самолета предстал перед судом после гибели трех человек

Владелец прогулочного самолета предстал перед судом после гибели трех человек

"112" В Казани 21 сентября выносят приговор по делу о крушении прогулочного легкомоторного самолета.

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