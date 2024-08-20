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Безопасность на воде под контролем: продолжаются рейды по акваториям Ямала

Безопасность на воде под контролем: продолжаются рейды по акваториям Ямала

Продолжаются рейды по акваториям Ямала, которые будут длиться до окончания навигационного сезона. На днях завершился очередной патруль водоемов, осуществляемый специалистами окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности совместно с государственной инспекцией по маломерным судам из Главного управления МЧС России по ЯНАО.

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