«Ленинградец» поставит задачу вернуться

Футбольная команда, представляющая Ленинградскую область, неудачно завершила дебютный сезон в Первой лиге, но это не повод для пессимизма Среди трех команд, покинувших «лучшую лигу мира», как ее с долей иронии называют на спортивных телеканалах, наряду с астраханским «Волгарем» и краснодарской «Кубанью» оказался и «Ленинградец».
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