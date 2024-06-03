«Ленинградец» поставит задачу вернуться

Футбольная команда, представляющая Ленинградскую область, неудачно завершила дебютный сезон в Первой лиге, но это не повод для пессимизма Среди трех команд, покинувших «лучшую лигу мира», как ее с долей иронии называют на спортивных телеканалах, наряду с астраханским «Волгарем» и краснодарской «Кубанью» оказался и «Ленинградец».