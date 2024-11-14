БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Чёрный принц Эдвард Вудсток. Звёздный час полководца

Чёрный принц Эдвард Вудсток. Звёздный час полководца

В предыдущей статье мы говорили о происхождении знаменитого Чёрного Принца Эдварда Вудстока, его родственниках, в том числе бабушке – не менее знаменитой «Французской Волчице» Изабелле, битве при Креси, в которой он принял участие.

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