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Царьград

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Погода в августе 2026 в Челябинске: ждем жару или похолодание?

Погода в августе 2026 в Челябинске: ждем жару или похолодание?

Каким будет август в Челябинске после двух дождливых летних месяцев. Синоптики представили предварительный прогноз на последний месяц лета 2026 года для Челябинска.

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