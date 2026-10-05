Польша сохранит пограничный контроль с Литвой как минимум на полгода

Польша не собирается отменять пограничный контроль с Литвой, введенный в июле 2025 года. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский по итогам встречи с главой литовского МВД Мартинасом Кателинасом.
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